https://static.news.ru/photo/60943b2e-726b-11ea-95fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки на территории России врачи выявили 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 марта сообщили представители оперативного штаба по ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что теперь в стране количество заражённых увеличилось до 1836 человек. Заболевшие инфекцией нового типа проживают в 71 регионе России.

Ранее была распространена информация, что в России зафиксировали 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев.

Как передавал NEWS.ru, по данным оперативного штаба, число случаев смерти пациентов с коронавирусом в РФ выросло до девяти, за прошедшие сутки умер ещё один человек.