За сутки коронавирусом в России заболели 10 899 человек

https://static.news.ru/photo/8bed2466-9421-11ea-98c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 официально подтверждён у 10 899 россиян. Общее число заражённых увеличилось до 232 243 человек во всех регионах страны.

По данным оперативного штаба, суточный рост числа заражённых составил 4,9% против 5,6% днём ранее. При этом у 43% (4704 человека) выявленных заболевших симптомов не наблюдалось.

За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 107 человек, выписаны из больниц в связи с выздоровлением 3711. Всего в настоящее время от инфекции излечились 43 512 пациентов, 2116 умерли.

NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, на территории Москвы за прошедшие 24 часа от коронавирусной инфекции нового типа вылечились 1820 человек. Об этом 12 мая рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что теперь число вылечившихся от коронавируса в городе достигло 19 642 человек. Всего в Москве 115 909 человек заболели, 6169 случаев выявлено за последние 24 часа.

По информации на 12 мая, в мире коронавирусом заразились 4,1 млн человек, более 286 тысяч умерли, свыше 1,4 млн выздоровели.