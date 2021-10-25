За полмиллиона депутата не накормить

Нам бы ваши заботы, господин депутат. Видимо, такая фраза возникает в сознании у многих потребителей политической информации, узнавших о переживаниях перманентного депутата Госдумы Николая Харитонова. А озаботился бывший активист аграрной, а ныне коммунистической партии продовольственным обеспечением депутатов и думских аппаратчиков. Их от решения важнейших государственных задач отвлекает слишком маленький магазинчик и неудобная столовая. Видите ли, коммунистам предпочтительнее обедать сразу всей проголодавшейся фракцией, чтобы крепить, надо полагать, сплочённость рядов и ощущение классового политического чутья.

Конечно, нельзя не посочувствовать избранникам народа. Притом что думский спикер Вячеслав Володин спешно обещал навести порядок с депутатским пищевым трактом в самое ближайшее время. Но вот что удивительно: уже не первый раз слуги народа публично жалуются на своё пищевое неблагополучие.

Пару лет назад подняла кулинарную тревогу сенатор дальневосточница Светлана Горячева, которая предала гласности тайны хозяйства здания на Большой Дмитровке. Тогда опытный политик, поменявшая пару партий, не только усомнилась в качестве предоставляемой в стенах сената пищи, но и в справедливости цен. Она как домохозяйка вдумчиво сравнивала цены на полуфабрикаты в Москве в обычных магазинах и в сенаторской столовой. И выяснила, что членов верхней палаты парламента просто обдирают, рисуя неправильные ценники. А ведь для них полноценное и здоровое питание – основа успешной деятельности, учитывая немалое число сенаторов пенсионного возраста.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Прошли, прямо скажем, годы, и вот опять недовольство левого политика, представляющего партию, с удовольствием напоминающую о героических годах борьбы и лишений. Помнится, ещё в 90-х Геннадий Зюганов ставил вопрос об избыточном потреблении. Но сейчас, видимо, не до самоограничений. Притом что сам Харитонов не скрывает своих искренних симпатий к Железному Феликсу, но не готов сам во всём брать пример с аскетичного рыцаря революции.

Вот только буквально на днях Вячеслав Володин напомнил депутатам и об отличном привилегированном медицинском обслуживании, и о зарплате в почти полмиллиона полновесных рублей, которая, как говорится, и не снилась большинству избирателей. Понятно, что для обладателей такого оклада Москва — город больших пищевых возможностей. В том числе и в плане конкретного и здорового перекуса. Да и на Охотном Ряду полно достойных заведений общепита. А потому алкать слугам народа чего-то большего пока вряд ли стоит. И тем более переносить своё неудовольствие в публичное поле, давая повод для разного рода мемов.

В конце концов, обещание наладить здоровое по часам питание им дано. И ему остается верить, как тысячи избирателей поверили некоторым обещаниям компартии. Кстати, возникает вопрос, а почему недовольны кулинарным аспектом своего бытия только левые политики? Может, им кажется, что партию власти тайно кормят с ложечки?