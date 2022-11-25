«Яндекс» пообещал скрыть фальшивые скидки в поиске

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«Яндекс» приступил к проверке скидок в поиске по товарам. Отныне пользователи будут видеть информацию о скидке только в том случае, если цена действительно оказалась снижена и перед этим не повышалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы компании.

Там отметили, что компании могут передавать «Яндексу» информацию о скидках, чтобы они появились в списке. После этого полученные данные проверит специальный алгоритм, он проанализирует стоимость товаров за последние два месяца, и если продавец не завышал цены перед распродажей, информация появится в карточке товара.

При этом рядом с каждой скидкой появится указание о проверке и о проценте снижения цены.

Ранее эксперт Александр Хаминский заявил, что маркетплейсы паразитируют на жадности покупателей, отсюда и ажиотаж вокруг «черной пятницы». Он отметил, что в такое время нельзя на 100% верить всем «очень выгодным» предложениям — на 40–60% дешевле. Специалист посоветовал перед приобретением товара задуматься, возможны ли в реальности настолько привлекательные условия, при которых бизнес не возместит даже себестоимость лота.