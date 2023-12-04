«Я был в потрясении»: как Бурунов оценил «Слово пацана» в шоу Харламова Бурунов сообщил, что был потрясен сценарием сериала «Слово пацана»

Фото: Wink

Актер Сергей Бурунов рассказал о своем впечатлении от сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он исполнил одну из ролей. На чем акцентировал внимание артист и что говорили о проекте другие его участники?

Что Бурунов сказал о сериале «Слово пацана»

Своим мнением по поводу ленты актер поделился в шоу «Кстати» для «VK Клипов» с ведущими Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым. По словам Бурунова, его потряс сценарий сериала. Артист признался, что в его карьере таких подобных историй было немного.

«Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях», — сказал Бурунов.

Как подчеркнул актер, он не увидел в сценарии моментов, из-за которых сериал можно было бы упрекнуть в фальши.

«Невозможно оторваться (от прочтения сценария — NEWS.ru), я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», — указал артист.

Бурунов также отметил режиссера сериала Жору Крыжовникова и соавтора сценария Андрея Золотарева. По его словам, сериал «Слово пацана» рассказывает о переломном моменте перестройки.

«Жора Крыжовников был автором сценария, мой дорогой, горячо любимый и уважаемый. Андрей Золотарев был соавтором сценария. Фантастическая история, очень жесткая, криминальная драма про конец 80-х — начало 90-х, этот переломный момент перестройки», — резюмировал Бурунов.

Фото: Wink

Какую роль в сериале «Слово пацана» исполнил Бурунов

В «Слове пацана» Бурунов играет отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы «Адидаса», которые состоят в уличной группировке. Благодаря высокопоставленной должности Кирилл (имя героя Бурунова — NEWS.ru) смог обеспечить свою семью всем необходимым и дать сыновьям те условия жизни, которых лишены большинство молодых людей их поколения.

Мать Марата — вторая жена Кирилла, братья являются сводными по отцу. Интеллигентная семья живет в просторной, богато обставленной квартире. Несмотря на приличный уровень жизни, Вова и Марат выбрали для себя иной жизненный путь, что очень расстраивает их отца, который пытается всячески вытащить сыновей из криминального мира.

Что говорили другие актеры из «Слово пацана» о сериале

Рузиль Минекаев, который исполнил роль Марата, подверг сомнению негативное влияние сериала на зрителей.

«Не стану спойлерить, но герои делают очень плохие вещи — не думаю, что для кого-то они могут послужить примером. Вообще, мне кажется, сейчас совсем другие тенденции, акцент на гуманности, человечности. Все против буллинга, притеснения, насилия по отношению к другим — не только физического, но и психологического. Я не думаю, что кто-то захочет повторить за нашими героями и начать драться на улицах», — уверен Минекаев.

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна, исполнительница роли школьницы Айгуль Ахмеровой, рассказала, что романтическая сцена в пятом эпизоде сериала с Маратом, героем Минекаева, — это ее первый поцелуй в жизни.

«С поцелуем это был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — призналась девушка.

Исполнитель главной роли — школьника Андрея Васильева — Леон Кемстач в интервью NEWS.ru отметил, что сериал «Слово пацана» не романтизирует уличный бандитизм. По словам 15-летнего актера, чтобы понять смысл проекта, нужно посмотреть все его эпизоды.

«Чтобы понять посыл сериала, надо досмотреть его до конца и не делать поспешных выводов. Он уж точно не показывает, что группировки и банды — это круто, он не побуждает создавать молодежные объединения. Это не только опасно, это глупо: в современном мире много других сфер, где можно показать себя и развиваться, тогда у людей не было выбора», — указал юный артист.

Фото: Wink

О чем сериал «Слово пацана»

Картина рассказывает о конце 1980-х годов, события происходят в Казани. В центре сюжета — жизнь обычных советских школьников, которые оказались вовлечены в молодежные криминальные банды. Главный герой — 14-летний подросток по имени Андрей, который становится членом одной из молодежных уличных группировок ради защиты со стороны хулиганов.

Сериал «Слово пацана» основан на «казанском феномене». Под этим понятием имеются в виду существовавшие в Казани и других городах в конце 80-х годов банды советских подростков. Они объединялись по принципу проживания в том или ином районе или дворе и устраивали массовые драки за территории, а также были связаны с криминалом. На уличном жаргоне это называлось «делить асфальт».

Кто требует запретить показ сериала «Слово пацана»

Глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал запретить показ «Слово пацана». По мнению руководителя региона, в сериале романтизируется период отечественной истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок.

Ранее в Роскомнадзор с требованием запретить показ сериала обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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