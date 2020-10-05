Выявлены «странности» в реке, впадающей в акваторию Камчатки

https://static.news.ru/photo/cc272658-077b-11eb-ae97-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Плотные отложения и изменение цвета воды обнаружены учёными в реке Налычева, впадающей в Авачинский залив. О подозрительной находке заявили специалисты Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО).

По словам врио руководителя КамчатНИРО Александра Варкентина, на месте взяты пробы воды и грунта.

На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально... есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения жёлто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена, — цитирует Варкентина РИА Новости.

Учёный добавил, что пробы переданы в три инстанции — в местную лабораторию, Следственный комитет и Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке. Результаты трёх независимых исследований позволят понять, какие факторы — природные или техногенные — привели к загрязнению побережья Камчатки, считает Варкентин.

Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов, — подчеркнул он.

На Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных бухтах и в бухте Бабья были обнаружены мёртвые морские животные. На Халактырском пляже в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в два раза.

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