«Вышак ломится»: военный эксперт рассказал о судьбе Чубайса в России Военный эксперт Коротченко предрек Анатолию Чубайсу высшую меру наказания в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экс-гендиректора компании «Роснано» и бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса при возвращении на Родину ждет «высшая мера наказания», считает военный эксперт Игорь Коротченко. Таким образом он прокомментировал в беседе с ИА SM.News сообщения о том, что Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой обратились в МВД Израиля за получением долгосрочных документов, дающих право на жительство в этой стране.

Релокация в Израиль прошла успешно. Будет наслаждаться спокойной жизнью долларового миллионера — вместе с Дунькой. Это в России ему по совокупности заслуг вышак ломился, а на земле обетованной — комфорт и уважение, — заявил Коротченко.

Ранее в интернете появились фото человека, похожего на Чубайса, в одном из государственных учреждений Израиля. В связи с этим российский телеведущий Владимир Соловьев высказал предположение, что экс-чиновник получил израильский паспорт в обмен на российские секреты.

Издание напоминает, что Чубайс покинул Россию год назад. Изначально сообщалось, что бывший глава «Роснано» планирует пройти курс лечения в одной из европейских клиник от якобы обнаруженного у него синдрома Гийена — Барре. С тех пор информации о его возможном возвращении в Российскую Федерацию не появлялось.

Между тем в беседе с ТАСС Анатолий Чубайс опроверг сообщения об обмене временного удостоверения гражданина Израиля на постоянный паспорт. Также он заявил, что не владеет недвижимостью в этой стране.