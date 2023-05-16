Чубайс ответил на слухи о получении гражданства Израиля Чубайс опроверг слухи о получении гражданства Израиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс в беседе с ТАСС опроверг сообщения об обмене временного удостоверения гражданина Израиля на постоянный паспорт. Ранее о возможном получении гражданства олигархом сообщал Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Сейчас». Также утверждалось, что бизнесмен владеет недвижимостью в Израиле. Чубайс отверг и эту информацию.

Ни первое утверждение об обмене временного удостоверения, ни второе о недвижимости в Израиле не соответствуют действительности, — сказал он.

Сообщения о том, что Чубайс мог получить гражданство Израиля, появились после того, как его заметили в сопровождении супруги, режиссера Авдотьи Смирновой, в отделении МВД страны. СМИ предположили, что россияне посещали отделение полиции, чтобы получить документы о гражданстве или забрать даркон — паспорт гражданина Израиля.

Весной 2022 года Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ, после чего вместе с женой выехал за пределы страны. СМИ неоднократно публиковали фотографии супружеской четы из Израиля.