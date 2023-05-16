Фото Чубайса и Смирновой в МВД Израиля попало в Сеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Сейчас» опубликовал фотографию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги, режиссера Авдотьи Смирновой, в отделении МВД Израиля. Авторы ресурса предположили, что россияне посещали отделение полиции, чтобы получить документы о гражданстве или забрать даркон — паспорт гражданина Израиля.

На снимке супруги общаются с сотрудником местной полиции, пока он изучает их документы.

Ранее Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль Сейчас» опубликовал фото журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Израиле.

Весной 2023 года Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ, после чего вместе с женой выехал за пределы страны. СМИ неоднократно публиковали фотографии супружеской четы из Израиля.

Летом 2022 года Чубайс попал в итальянскую клинику после того, как у него начали отказывать конечности. Он прошел курс лечения и был выписан из больницы Сардинии 6 августа. Впоследствии политик прошел курс реабилитации в немецкой клинике.