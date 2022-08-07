Чубайса выписали из итальянской клиники La Repubblica: Чубайса выписали из клиники в Сардинии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экс-глава корпорации «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Сардинии 6 августа, сообщает La Repubblica. При этом в издании отметили, что результаты токсикологического анализа пока не получены.

Чубайс пошел на поправку, и теперь ему не нужно находиться в лечебном заведении. Врачи считают, что с большой долей вероятности причиной ухудшения здоровья бизнесмена стал синдром Гийена — Барре, а не отравление. Из-за этой болезни у Чубайса стали отказывать руки и ноги.

Теперь бизнесмену предстоит специальный реабилитационный курс в немецком Франкфурте.

О госпитализации Чубайса стало известно 31 июля. По словам его жены, у бизнесмена диагностировали синдром Гийена — Барре — быстроразвивающуюся мышечную слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что спровоцировать заболевания могла инфекция, бактериальная или вирусная. Кроме того, синдром у Чубайса мог развиться после гриппа или коронавируса. Главной опасностью этого заболевания является паралич дыхательных мышц.