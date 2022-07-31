Собчак: Чубайс попал в реанимацию с тяжелым заболеванием Собчак: Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Бывший генеральный директор компании «Роснано» Анатолий Чубайс находится в реанимации в одной из европейских больниц, заявила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, у бизнесмена диагностирован синдром Гийена-Барре.

Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, супругой Чубайса — NEWS.ru). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, — пишет Собчак.

При этом сам Чубайс рассказал журналистке, что его состояние стабильное, средней тяжести. Собчак отмечает, что предварительный диагноз бизнесмена может измениться. С похожими симптомами ранее находился в коме режиссер Андрей Звягинцев.

По данным журналистки, помещение, в котором находился Чубайс перед отправкой в реанимацию, обследовали специалисты в костюмах химзащиты. Полицейские же по прибытии на место опрашивали всех возможных свидетелей произошедшего.

Синдром Гийена–Барре — это быстро развивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Чаще всего заболевание диагностируется у пожилых людей, в особенности, у мужчин.

Ранее в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что при использовании вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson повышается риск развития синдрома Гийена-Барре.