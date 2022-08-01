Мясников назвал главную опасность синдрома Гийена — Барре у Чубайса Мясников: паралич дыхания является главной опасностью синдрома Гийена — Барре

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Анатолий Чубайс

Синдрома Гийена — Барре (СГБ), выявленный ранее у экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса, характеризуется поражением нескольких периферических нервов, чаще всего, от ног до рук и головы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram. По словам медика, осложнение СГБ приводит к параличу, в том числе могут отказать дыхательные мышцы.

Самое опасное, что часто отказывают мышцы, при помощи которых мы дышим, и может развиваться паралич дыхания, — отметил Мясников.

Медик отмечает, что болезнь длится от двух до нескольких недель. Для ее локализации требуется интенсивная помощь врачей. Триггером заболевания могла стать инфекция, бактериальная или вирусная. Также возможно, что СГБ у Чубайса развился после гриппа или коронавируса, добавил Мясников.

31 июля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с предварительным диагнозом «синдром Гийена — Барре». Отмечалось, что комнату, где предприниматель почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты.

Синдром Гийена — Барре — это быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Чаще всего заболевание диагностируется у пожилых людей, в особенности у мужчин.