«Яндекс» заработал 51,7 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года. Это на 33% больше выручки за аналогичный период предыдущего, 2018-го.
Рост выручки совпал с прогнозом опрошенных изданием аналитиков,
Финансовая эффективность по EBITDA снизилась сильнее, чем предсказывали прогнозисты. Рентабельность компании по этому показателю достигла 25,6% против 31,7% в четвёртом квартале предыдущего года.
По итогам квартала «Яндекс» остался в плюсе на 13,2 миллиарда рублей.
Как писал NEWS.ru, в декабре крупнейшая российская IT-компания изменила структуру управления, передав «золотую акцию» своему некоммерческому Фонду общественных интересов, который должен исключить возможность покупки контрольного пакета акций «Яндекса».
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