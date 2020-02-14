https://static.news.ru/photo/479630a6-4f24-11ea-9d4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Яндекс» заработал 51,7 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года. Это на 33% больше выручки за аналогичный период предыдущего, 2018-го.

Рост выручки совпал с прогнозом опрошенных изданием аналитиков, отмечает «Интерфакс».

Финансовая эффективность по EBITDA снизилась сильнее, чем предсказывали прогнозисты. Рентабельность компании по этому показателю достигла 25,6% против 31,7% в четвёртом квартале предыдущего года.

По итогам квартала «Яндекс» остался в плюсе на 13,2 миллиарда рублей.

Как писал NEWS.ru, в декабре крупнейшая российская IT-компания изменила структуру управления, передав «золотую акцию» своему некоммерческому Фонду общественных интересов, который должен исключить возможность покупки контрольного пакета акций «Яндекса».