Выборы 2021: Как Вассерман УГ победил

Анатолий Васcерман принял участие в выборах депутатов Госдумы.

Его главным соперником стал коммунист Сергей Обухов. «Умное голосование» пророчило победу Обухову, однако после обработки 50% протоколов Вассерман резко вырвался вперёд. По итогам он оказался лидером в Преображенском одномандатном округе Москвы, набрав 33,66% голосов.

Как Вассерману удалось обойти своего соперника и победить «Умное голосование»? Что теперь делать с пенсиями, грозит ли нам «Глобальное потепление» и можно ли будет встретиться с Вассерманом?

Подробности – в материале NEWS.ru.