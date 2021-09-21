16+

Рубрики

Медиа

Архив

Выборы 2021: Как Вассерман УГ победил
Россия

Выборы 2021: Как Вассерман УГ победил

19:02, 21 сентября 2021
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Анатолий Васcерман принял участие в выборах депутатов Госдумы.

Его главным соперником стал коммунист Сергей Обухов. «Умное голосование» пророчило победу Обухову, однако после обработки 50% протоколов Вассерман резко вырвался вперёд. По итогам он оказался лидером в Преображенском одномандатном округе Москвы, набрав 33,66% голосов.

Как Вассерману удалось обойти своего соперника и победить «Умное голосование»? Что теперь делать с пенсиями, грозит ли нам «Глобальное потепление» и можно ли будет встретиться с Вассерманом?  

Подробности – в материале NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео