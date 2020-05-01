Вузы Сухопутных войск РФ проведут выпуск офицеров 9 мая

https://static.news.ru/photo/ddc4eda0-8b9d-11ea-aead-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Высшие военные учебные заведения Сухопутных войск РФ в этом году выпустят более 1600 молодых офицеров и слушателей академий. Выпуск будет проведён досрочно, 9 мая.
Торжественное вручение лейтенантских погон и дипломов состоится 9 мая, — сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идёт о выпускниках Общевойсковой академии ВС, Военной академии войсковой противовоздушной обороны, Михайловской военной артиллерийской академии, Дальневосточном и Московском высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирском высшем военном командном училище.
Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о завершении учебного года в вузах и довузовских учреждениях ведомства досрочно. Учебный год в довузовских учебных заведениях завершится до 30 апреля, а в вузах — до 5 мая. Выпуски во всех военных вузах состоятся в мае, сообщили в Минобороны.