Вузы Сухопутных войск РФ проведут выпуск офицеров 9 мая

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Почти на 8 тысяч человек за прошедшие сутки увеличилось число заболевших коронавирусом в России. При этом изменения в эпидемическом процессе позволяют надеяться на поэтапное снятие ограничительных мер уже через пару недель, считают специалисты. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

За сутки коронавирус подтвердился сразу у 7933 человек. При этом днём ранее он был выявлен за этот же временной период у 7099. Сейчас на российской территории зафиксирован 114 431 подтверждённый...