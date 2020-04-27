Вузы Минобороны завершают учебный год досрочно

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о завершении учебного года в вузах и довузовских учреждениях ведомства досрочно.

Об этом сообщили в пресс-службе военного министерства. По её данным, учебных год в довузовских учебных заведениях завершится до 30 апреля, а в вузах — до 5 мая, передаёт ТАСС.

Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года, — заявили в Минобороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у 779 человек в высших учебных заведениях Минобороны РФ подтвердилась коронавирусная инфекция, 192 случая выявлено в довузовских учебных заведениях.