«Вся погань»: военкор объяснил исключительную важность взятия Авдеевки Военкор Руденко назвал Авдеевку самой укрепленной линией обороны ВСУ

Фото: МО РФ

Взятие Авдеевки куда важнее, чем установление контроля над Мариуполем, написал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале. По его словам, в этом городе собрали «всю погань». Именно Авдеевку готовили к вооруженному конфликту на протяжении десяти лет и именно оттуда сейчас наносятся удары по российским регионам, добавил военкор.

Лично для меня взятие Авдеевки куда важнее, чем освобождение Мариуполя. <...> Объясню почему: десять лет противник готовил этот город к войне и у него ничего не получилось. С 2014 года с этого направления были убиты тысячи мирных жителей. <...> В Авдеевке киевский режим собрал всю погань, — написал Руденко.

По словам военкора, силы ВСУ по-прежнему находятся в городе, несмотря на сообщения об обратном. Он добавил, что взятие под контроль этого населенного пункта станет большой победой для всего русского мира. Ведь Авдеевку, отметил он, можно считать самой укрепленной линией обороны.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Он сообщил, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизней солдат.