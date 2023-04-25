ВСУ резко сменили тактику в Артемовске Военный аналитик Леонков сообщил о резкой смене тактики ВСУ в обороне Артемовска

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью «Московскому Комсомольцу» заявил о существенном изменении тактики ВСУ при защите Артемовска. Основной причиной изменения тактики со стороны украинского Генерального штаба стало использование планирующих авиабомб российскими войсками.

Специалист указывает, что украинские военные размещают снайперов на верхних этажах жилых зданий и организуют штабы и склады в подвалах. Однако после авиаудара, те, кто находятся в подвалах, становятся уязвимыми, и потери становятся настолько существенными, что ВСУ вынуждены менять стратегию обороны городов.

Я полагаю, что сейчас они будут использовать беспилотники, а именно — малые квадрокоптеры. Высотные здания также продолжат использоваться, но на крышах будут установлены не люди, а системы видеонаблюдения, передающие информацию о движении наших войск в городе, — объяснил Леонков.

По его мнению, обнаружение и уничтожение систем видеонаблюдения на разных высотах, а также противодействие дронам с использованием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не составляют проблемы для России.

Ранее председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».