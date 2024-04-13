ВС РФ взяли под контроль Первомайское в ДНР: что это значит для СВО

Фото: МО РФ

13 апреля Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль села Первомайского в Донецкой Народной Республике. Что это значит для СВО, какие населенные пункты могут взять следующими?

Что известно о взятии Первомайского

Как рассказали в Минобороны, село было взято подразделениями группировки войск «Центр». По данным ведомства, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск „Центр“ активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики», — указало МО.

Помимо этого, ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР). На данных участках противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30.

Также, сообщило ведомство, подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Здесь ВСУ потеряли танк, три боевые бронированные машины, 23 авто и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Что это значит для хода СВО

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что взятие под контроль Первомайского позволяет увеличить дальность давления на украинскую группировку сразу на трех участках Донецкого направления.

«Первомайское по своей важности — как и Водяное. После его освобождения для наших сил открывается дополнительный потенциал, который дает возможность прицельно бить по позициям и укрепрайонам противника сразу на трех направлениях с куда большей дальностью», — сказал советник.

Кроме того, занятие этого населенного пункта упрощает работу подразделениям РФ на соседних рубежах, добавил собеседник.

В то же время подполковник ВСУ Павел Куриленко считает, что Украина потеряет новые территории вплоть до реки Днепр в ходе предстоящего полномасштабного наступления российской армии, если поставки вооружений с Запада будут недостаточными. Высокопоставленный военный также обвинил западных партнеров в искусственном создании сложившейся ситуации.

Он отметил, что объем поставок оружия резко снизился и находится сейчас на ужасном уровне по вине Запада. Украинский офицер указал, что ВСУ на основе стандартов НАТО могли получить современную экипировку, но на Украину она так и не попала даже на пике поставок оружия.

Фото: МО РФ

Экс-глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс предположил, что Киев может проиграть в конфликте уже в 2024 году. По его словам, в случае крупного наступления ВС РФ украинская армия не сможет остановить их продвижение вглубь страны.

Какие населенные пункты могут взять следующими

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что Вооруженные силы России после села Первомайского могут взять под контроль Бердычи, Нетайловку и Красногоровку. Он отметил, что эти населенные пункты были одной большой промышленной агломерацией, одной из крупнейших в Советском Союзе.

«Там же много населенных пунктов идут подряд. Бердычи, Нетайловка, Красногоровка, Семеновка и так далее. Предположу, что после Первомайского ВС России возьмут под контроль и их. Это же была одна большая промышленная агломерация, одна из крупнейших в СССР, а может, и во всей Европе. И везде идут жесткие бои, скорее всего, ВСУ бросают резервы с других участков ЛБС, особых подкреплений у Киева нет, в отличие от позапрошлого, прошлого года», — подчеркнул Дандыкин.

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