Волчанск, Покровск, Удачное: хорошие и плохие новости фронта СВО 13 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 13 января? Что происходит у Александровки, Волчанска, Веролюбовки, Гуляйполя, Доброполья, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Нового Шахово, Озерного, Покровска, Радьковки, Степановки, Северска, Софиевки, Удачного, Харькова, Шахово и Яровой?

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Покровском направлении войска РФ увеличивают зону контроля на северных окраинах Покровска.

«Западнее города идут бои в районе населенных пунктов Гришино и Удачное. ВС РФ отражают контратаки противника в районе Родинского и Белицкого. На Константиновском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Степановки. Сообщается о продвижении на юго-востоке Константиновки. На Славянском направлении ВС РФ наступают у Веролюбовки, ведут бои в районе Майского и Марково. На Краснолиманском направлении продолжается наступление к Волчьему Яру и Александровке. Есть продвижение у Яровой и Святогорска. Идут бои в районе Дробышево, а также на участке Закотное — Озерное. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются сражения в районе Волчанска. ВС РФ наступают у Лимана, Старицы и Волчанских Хуторов», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На Харьковском направлении ВС РФ расширяют зону контроля у Волчанска в районе Старицы и юго-западнее Лимана, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Ночью ВС России нанесли массированный комбинированный удар (только баллистических ракет — более 20) по энергетической инфраструктуре в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. В Киеве и окрестных городах (Ирпень, Буча и Гостомель) сообщают о почти полном отключении света и проблемах с водоснабжением. В направлении Гуляйполя Запорожской области ВСУ провели пять безуспешных контратак. ВС РФ работают артиллерией и дронами по позициям ВСУ, поражая подходящие резервы», — отмечают военкоры.

На Константиновском направлении продолжаются бои за населенный пункт Новодмитровка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Предтечино, в восточной части, ВС РФ частично контролируют населенный пункт. На юго-востоке Константиновки российские войска хорошо продвинулись. Южнее Берестка закрепились и зачищаем квадрат. Западнее Степановки расширили зону контроля. Краснолиманское направление. Севернее от Карповки продолжаем наступать на Волчий Яр, на Александровку. В Яровой расширили контроль территории и у южной части Красного Лимана. Также под наш контроль перешла Новоселовка. Бои идут в районе Дробышево. Харьковское направление. Вокруг Волчанска идут ожесточенные бои. Давим врага у Лимана, Старицы и Волчанских Хуторов», — сообщили военкоры.

