Военный эксперт указал на преимущество российских БПЛА перед американскими Военный эксперт Хатылев: БПЛА «Ланцет» превосходят Switchblade 300 по двум показателям

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Российские улучшенные дроны-камикадзе «Ланцет» превосходят американские Switchblade 300 как минимум в двух показателях — дальности полета и массе, заявил военный эксперт Сергей Хатылев. Он напомнил, что Россия, в отличие от США и Израиля, начала применять боевые дроны относительно недавно, однако, по его мнению, «первые успехи уже есть», передает «ПолитЭксперт».

У американцев и израильтян гораздо больший опыт боевого применения беспилотников в конфликтах. Россия же начала активно развивать область ударных и разведывательных БПЛА совсем недавно. Однако первые успехи уже есть, — отметил Хатылев.

По его словам, вес американского дрона составляет всего 2,5 кг, в то время как отечественный «Ланцет» весит в два раза больше. При этом заряда аккумулятора российским беспилотникам хватает на 60 минут полета против всего 15 минут у американского Switchblade. Хатылев добавил, что армия РФ активно использует дроны-камикадзе в рамках спецоперации на Украине для уничтожения орудия дальнего действия, например, французских гаубиц Caesar и американских РСЗО HIMARS.

С помощью дронов-камикадзе Россия может уничтожать орудия дальнего действия, огневые точки противника, западные реактивные системы залпового огня, в том числе французские Caesar и американские HIMARS. Предварительно выявив место нахождения установки, — резюмировал военный эксперт.



Ранее российские вооружённые силы в ходе спецоперации на Украине начали применять против украинской пехоты и легкобронированой техники модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет», имеющие усиленную боевую часть. Эти дроны используют для поражения украинских войск в укреплениях открытого типа, а также для уничтожения гаубиц в рамках контрбатарейной борьбы.