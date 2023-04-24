Военный эксперт рассказал о новых российских реактивных дронах Военный эксперт Кнутов рассказал о высокой точности новых российских FPV-дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разработанные в России реактивные FPV-дроны-камикадзе отличаются высокой точностью попадания, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «360» эксперт пояснил, что благодаря виртуальным очкам у оператора создается ощущение нахождения внутри кабины.

Виртуальные очки создают иллюзию, что оператор находится внутри дрона. За счет этого обеспечивается очень высокая точность наведения, почти 100%. Поэтому применение подобных дронов повысит точность наведения и вероятность уничтожения бронетехники противника, пунктов управления и складов в разы, — отметил эксперт.

По словам Кнутова, при массированных применениях такого вида БПЛА удастся изменить характер боевых действий. Эксперт уточнил, что при соответствии всем характеристикам дроны будут легко уничтожать западные танки и боевые машины.

Кнутов рассказал, что кроме новых беспилотников ВС РФ используют дроны, которые могут выполнять другие задачи. Среди них он выделил «Орлан», «Ланцет» и Zala, который уже показал высокую точность и маневренность.

Если говорить о военных действиях специальной военной операции и вообще боевых действиях на Украине, то без беспилотников на сегодняшний день военные действия вообще невозможны. Беспилотники стали просто необходимостью, — заключил эксперт.

Уральская компания «Беспилотные аппараты» ранее представила на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5. БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением. После доводки он полностью избавится от использования радиоканалов.