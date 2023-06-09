Военный эксперт рассказал, каких современных вооружений не хватает России Военэксперт Леонков: российской армии не достает БПЛА и систем связи

Фото: МО РФ

Российской армии не достает БПЛА, антидронных систем и систем связи, сообщил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что отечественная военная промышленность работает в усиленном режиме, чтобы поставить необходимое вооружение на фронт. Также, по мнению Леонкова, в оборонно-промышленном комплексе существует дефицит кадров, что может задерживать работу.

Конечно, хотелось бы видеть это на линии боевого соприкосновения немедленно и в достаточном количестве. Ведь для изготовления требуется время и ресурсы, рабочие руки. Идут боевые действия, беспилотники сбивают достаточно активно. Также ситуацию усложняет дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе, поэтому надо расширять производство. Вопрос сейчас решается, темпы производства растут, но за один день это все не происходит. Например, в Запорожской области расход боеприпасов сейчас измеряется десятками тысяч, к тому же разного калибра и назначения, — заявил Леонков.

9 июня президент России Владимир Путин заявил, что стране пока не хватает современных вооружений. При этом глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно развивается. Глава государства также отметил, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и выстраивает всю стратегию действий из этих данных.