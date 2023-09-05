Военный эксперт назвал преимущества использования ФАБ-1500 на Су-34 Военэксперт Дандыкин: бомбы ФАБ-1500 в 3 раза мощнее «Кинжалов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Планирующая бомба ФАБ-1500 имеет несколько преимуществ перед «Кинжалами», в том числе и вопросе мощности, заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Взрывчатое вещество «Кинжала» составляет примерно 500 килограммов, в то время как ФАБ-1500 в три раза мощнее. Кроме того, использование модернизированной планирующей бомбы на истребителях-бомбардировщиках Су-34 позволяет не подвергать экипаж опасности.

ФАБ-1500 в 3 раза мощнее «Кинжалов». С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадание велика, а значит, что это новое мощное оружие, — подчеркнул эксперт.

Бомбы ФАБ-1500 также отличаются более низкой стоимостью в сравнении с «Кинжалами», так как они были созданы достаточно давно. По мнению Дандыкина, российская армия будет и дальше применять их в рамках специальной военной операции для нанесения ударов по опорным пунктам противника, штабам и отдельным объектам. Кроме того, их можно применять не только в наступлении, но и в обороне.

Как сообщалось ранее, российские истребители Су-34 впервые применили бомбу ФАБ-1500 М4 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Автор Telegram-канала Fighterbomber утверждает, что боеприпас был собран с нуля. Конструкторам пришлось создать новое оборудование, которое позволило бы увеличить дальность сброса бомбы на цель.