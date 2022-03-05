Военнослужащие России взяли базу ВСУ под Херсоном

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Российские военнослужащие установили контроль над базой вооружённых сил Украины в Херсонской области. Украинские военные покинули позиции, оставив базу с военной техникой, оружием и боеприпасами, пишет ТАСС.

Российские военнослужащие взяли под контроль военную базу вооружённых сил Украины неподалеку от села Раденск Херсонской области. Украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами, — передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

Минобороны России распространило видео, на которых видны украинские танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, автомобили «Урал», склад боеприпасов, в том числе мины, противотанковые управляемые ракеты, минометные и танковые снаряды.

Предположительно, до этого на военной базе проходили военную подготовку сапёры, пехотинцы, снайперы, артиллеристы и связисты, сообщили в источнике. По словам военных, на базе могло размещаться около четырёх тысяч бойцов.

Напомним, что официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с 18:00 наступательные действия были возобновлены из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины.