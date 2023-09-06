Военкор похвалил огневую работу ВС России в зоне СВО Военкор Поддубный похвалил огневую работу ВС России в зоне спецоперации

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

Огневая работа Вооруженных сил (ВС) России оказалась «точнейшей», об этом говорят в том числе военнопленные украинцы, похвалил работу российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) военный корреспондент Евгений Поддубный. Он рассказал ИА SM.News, что на линии боевого соприкосновения работают разведывательно-ударные контуры, а средства разведки позволяют оперативно устанавливать скопления личного состава и техники ВСУ.

Последние несколько дней внимательно смотрел, что говорят военнопленные украинские, а их очень много. Это тоже говорит о серьезных успехах российской армии. Все военнопленные абсолютно спокойно говорят, что столкнулись с точнейшим огневым поражением, — подчеркнул военкор.

По словам Поддубного, у ВС РФ хватает огневых средств, чтобы не просто остановить и отбросить украинскую армию, но и для того, чтобы не пустить ее к переднему краю. Он уточнил, что страны НАТО и Киев не понимают, как применить оставшийся у ВСУ наступательный потенциал в подобных условиях. Он призвал разведку предугадать и сорвать дальнейшие планы Украины.

Экс-разведчик ВС США Тони Шаффер ранее заявил, что ВСУ из-за продолжающихся неудач на поле боя могут перейти в глухую оборону. Офицер высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит население именно к такому развитию событий.