Военэксперт заявил, что ВСУ могут потерять контроль над Купянском Военэксперт Суконкин: Залужный и Сырский могут устроить демарш Зеленскому

Фото: МО Украины

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил в беседе с NEWS.ru, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский могут вступить в противоречия с украинским президентом Владимиром Зеленским и попытаются провести демарш. Возможно, они заявят, что не стоит проводить наступательную операцию в тот момент, когда существует риск утратить контроль над Купянском, отметил эксперт. По его словам, украинские военные сейчас несут большие потери, а их оборона недостаточно хороша.

Допускаю, что Залужный и Сырский несмотря ни на что могут пойти против решений Зеленского и попытаются провести демарш. Они объяснят ему, что не стоит проводить наступательную операцию в момент, когда ВСУ имеют в перспективе потерю Купянска, — сказал он.

Суконкин подчеркнул, что благодаря действиям российских военных у ВСУ возник риск потери Купянска, а также неспособности в дальнейшем сдерживать ВС России.

Ранее офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин рассказал о взятии Вооруженными силами РФ под свой контроль двух опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении. По его словам, в ходе операции были ликвидированы 30 украинских военных.