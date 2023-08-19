Военэксперт рассказал о строительстве линий обороны России в зоне СВО Военэксперт Дандыкин: Россия продолжает укреплять линии обороны в зоне СВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Россия продолжает укреплять линии обороны в зоне СВО, сообщил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что если ВСУ удастся прорвать первую линию обороны, то это не принесет пользы украинской стороне. Эксперт подчеркнул, что за ней находятся дополнительные линии и сколько их на самом деле, секретная информация.

ВС России, предположу, продолжает укреплять линии обороны. Все идет в динамике, оценивают ситуацию, продолжают насыщать оборонительные рубежи. Работы не останавливаются в подобных ситуациях. В этом и нюанс. У нас было 2,5 месяца на продолжение строительства оборонительных укреплений, на оценку сложившейся ситуации, — сказал Дандыкин.

19 августа подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в боях на Купянском направлении. По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, украинские войска потеряли на этом участке фронта более взвода солдат.

Он также уточнил, что российские военные продолжили продвижение в направлении населенного пункта Ольшаны, который расположен к западу от Харькова.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял о концентрации украинских войск в Харькове. По словам чиновника, командование ВСУ явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами города, потому отчаянно готовится к боевым действиям.