Во «Вкусно — и точка» опровергли планы вывести из меню венский кофе Во «Вкусно — и точка» заявили, что у сети нет проблем с газом для сифонов

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Пресс-служба сети предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», ставшая преемницей «Макдоналдса» в России, опровергла NEWS.ru информацию о том, что у компании заканчивается газ для сифонов. Ранее Telegram-канал Mash написал, что по этой причине придется вывести из меню горячий шоколад и венский кофе.

Опровергаем. У «Вкусно — и точка» нет проблем с газом для сифонов, — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что не знают, «какой креативный генератор им это пишет».

Ранее сообщалось, что «Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания «Макдоналдс» в Белоруссии. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла американской сетью фастфуда в республике. Изменения могут быть введены уже в ближайшие недели, при этом точная дата запуска «Вкусно — и точка» в стране не называется. В пресс-службе компании «Макдоналдс» пообещали сохранить все рабочие места при смене заведения, а также оставить качество и разнообразие блюд на прежнем уровне.

Также «Вкусно — и точка» активно работает над перезапуском услуги доставки еды. Компания планирует перезапустить ее до конца года.