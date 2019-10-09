https://static.news.ru/photo/31a2774e-ea7c-11e9-a8df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Группа сенаторов в Совете Федерации предложила отслеживать оборот этилового спирта и медикаментов, содержащих его, с помощью системы ЕГАИС, которая в настоящее время контролирует обращение в России алкогольной продукции.

Сейчас медицинский спирт не входит в систему жёсткого государственного контроля. Думаю, это один из главных факторов производства нелегального алкоголя, — рассказал « Парламентской газете » первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По его словам, законопроект, на который уже получено положительное заключение правительства России, обязывает компании, занимающиеся оптовой реализацией, перевозкой и хранением медицинского спирта, передавать в ЕГАИС данные об объёмах закупок, хранении и поставках. Кроме того, предлагается запретить обособленным подразделениям компаний, которые производят этиловый спирт, выпускать спиртосодержащие медицинские препараты и этанол.

Сенатор подчеркнул, что инициатива продолжает политику Совета Федерации по выводу из тени контрафактного крепкого алкоголя.

Ранее News.ru писал о том, что продажа алкогольных напитков в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 кв. м в скором времени может оказаться под запретом. Соответствующий законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», поддержали в правительстве РФ.