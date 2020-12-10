Власти Дании могли обвинить в шпионаже учёного-химика Алексея Никифорова

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Гражданином России, которого в Дании обвинили в шпионаже, может оказаться учёный-химик Алексей Никифоров.

Россиянин сейчас находится под стражей. Им может оказаться учёный. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

В то же время представитель общественной палаты Мария Бутина подтвердила, что обвинения выдвинуты в отношении россиянина по фамилии Никифоров.

Да, его обвиняют в шпионаже. Ко мне поступило обращение в Общественную палату, я попросила своих помощников разобраться, в чём суть дела, посмотрела материалы, на сегодняшний момент мы изучаем дело, — сообщила она.

Накануне NEWS.ru сообщал, что прокуратура Дании выдвинула обвинения в шпионаже в адрес проживающего в стране россиянина. Обвинение будет добиваться тюремного срока для гражданина РФ, а также его депортации из страны.

Как писал NEWS.ru, посольство РФ в Дании расценивает как ошибку арест россиянина и предъявление ему обвинений. Дипломаты выразили надежду, что суд вынесет оправдательный приговор и гражданин РФ будет освобождён.

Уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, которое проводилось спецслужбами Дании. Россиянин находится под стражей с июля. В числе прочего его подозревают в предоставлении информации о датских энергетических технологиях российской разведке. Обвинение будет добиваться тюремного срока и депортации россиянина. Подробности уголовного дела неизвестны, следствие отказывается давать какие-либо комментарии.