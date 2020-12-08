Посольство РФ в Дании считает ошибкой обвинения россиянина в шпионаже

https://static.news.ru/photo/8435c04c-3a08-11eb-82fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Embassy of Russia in Denmark/facebook.com

Арест соотечественника и предъявленные ему обвинения в шпионской деятельности российское посольство в Дании расценивает как ошибку. Об этом сказано в комментарии дипмиссии РФ.

Из-за выдвижения обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела, — приводит заявление ТАСС.

В посольстве также выразили надежду на то, что суд вынесет оправдательный вердикт и гражданин РФ будет освобождён из-под стражи.

Прокуратура Дании выдвинула обвинения в шпионаже в адрес проживающего в стране россиянина. Подсудимый находится под стражей с июля 2020 года. Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, которое проводится спецслужбами Дании. Обвинение будет добиваться тюремного срока для гражданина РФ, а также его депортации из страны. Суд над россиянином пройдёт за закрытыми дверями, сообщал NEWS.ru.