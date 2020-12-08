Власти Дании обвинили гражданина РФ в шпионаже

https://static.news.ru/photo/98fdfffc-3a04-11eb-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Прокуратура Дании выдвинула обвинения в шпионаже в адрес проживающего в стране россиянина.

Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке, — говорится в сообщении датского ведомства.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в рамках масштабного расследования, которое проводится спецслужбами Дании.

Обвинение будет добиваться тюремного срока для гражданина РФ, а также его депортации из страны. Суд над россиянином пройдёт за закрытыми дверями.

Правоохранительные органы и следствие отказываются давать более подробные комментарии по этому делу, отмечается в сообщении.

Как сообщал NEWS.ru, 1 сентября стало известно об атаке неизвестных хакеров на электронные почты нескольких депутатов парламента Норвегии. Директор администрации парламента Марианна Андреассен заявила, что был скачен «некоторый объём данных».

Норвежские спецслужбы предположили, что к кибератаке на норвежский парламент могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. В Москве отвергли эти обвинения.