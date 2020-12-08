В Госдуме отвергли обвинения в атаке России на парламент Норвегии

https://static.news.ru/photo/5c7c5ad4-3968-11eb-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sigrid Harms/dpa/Global Look Press

В Госдуме назвали заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры, очередной антироссийской страшилкой. Об этом сообщил член комитета по международным делам Сергей Железняк.

1 сентября стало известно об атаке неизвестных хакеров на электронные почты нескольких депутатов парламента Норвегии. Директор администрации парламента Марианна Андреассен заявила, что был скачен «некоторый объём данных». Полицейская служба безопасности Норвегии (PST ) заявила, что спецслужбы полагают, что к кибератаке на норвежский парламент могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. При этом доказательств представлено не было.

Заявления спецслужб Норвегии о том, что за кибератакой на парламент в августе 2020 года стоят связанные с Россией хакеры, — очередная антироссийская страшилка, не имеющая под собой никакого основания, — цитирует Железняка РИА Новости.

Депутат добавил, что ему не хочется думать, что Осло включилось в параноидальную «охоту на ведьм», которой страдают в Вашингтоне и Брюсселе. По его мнению, политика Запада, проводимая в адрес Москвы, состоит за голословными обвинениями во вмешательстве с помощью хакерских атак. Главная цель подобных заявлений — вбросить в информационное пространство очередную порцию антироссийской пропаганды, уверен парламентарий.

Железняк напомнил, что Россия предлагала партнёрам и в Европе, и в США начать полноценное сотрудничество в области кибербезопасности и противодействия киберпреступности, но на каждое предложение следовал отказ. Это, по мнению депутата, говорит о том, что они не хотят выяснять, кто на самом деле стоит за хакерскими атаками. Он также предупредил, что за обвинения без доказательств следует извиняться на «самом высоком уровне».

Как писал NEWS.ru, в августе полицейская служба безопасности страны задержала 50-летнего гражданина своей страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Якобы мужчина встречался с «российским агентом» в одном из ресторанов Осло, где он поделился со шпионом некой информацией. Задержанный свою вину отрицал. По данным норвежских СМИ, подозреваемый являлся сотрудником компании DNV GL (Det Norske Veritas) и по работе использовал информацию, затрагивающую оборонную промышленность.