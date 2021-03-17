Власти Чечни требуют закрыть «Новую газету» после статьи о расправах

https://static.news.ru/photo/830a7d90-872c-11eb-826f-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Чечни требует закрыть издание «Новая газета» после вышедшей в нём статье о внесудебной расправе над гражданами республики. В Чечне настаивают, что всё написанное является клеветой.

Напомним, «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Её главным героем стал бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он сообщил об убийствах как минимум 13 человек.

Так, Гезмахмаев заявлял, что участие главы региона Рамзана Кадырова в спецоперациях является постановкой. По словам экс-полицейского, политик только «красовался» перед камерами, в то время как всю «грязную работу» за него делали простые бойцы.

Он также вспомнил об одной из операций, в которой принимал участие его полк. Дело было в 2016 году. Тогда задержанных, изначально безоружных, привезли на место и заставили бежать с пригорка, а потом расстреляли, «как зайцев».

Общественная палата Чечни, как писал NEWS.ru, назвала статью «Новой газеты» о казнях в регионе клеветой. Общественники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «защитить сотрудников органов правопорядка» и «обеспечить законность».