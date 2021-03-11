Микрофон - враг политика

Видимо, что у политика на уме, то у него на языке при невыключенном микрофоне. Как говорится, уж сколько раз твердили миру, сколько раз предупреждали быть внимательными, но всё не впрок. Последней жертвой роковой рассеянности стала министр культуры (что особенно обидно) Республики Крым — Арина Новосельская, которая мало того, что не уследила за активным состоянием микрофона, но ещё и позволила себе в разговоре с помощником вспомнить известную мать во время прямой телевизионной трансляции заседания регионального правительства. Так что, эффект получился двойной. И теперь в отношении светоча местной культуры назначена служебная проверка, чреватая и кадровыми выводами.

Понятно, что Новосельская не первая и не последняя жертва коварной звукоусилительной техники. Телефонный разговор Сергея Лаврова, когда он кого-то жёстко оценил «дебилами», а потом ещё и вспомнил одно из названий девушки с пониженной социальной ответственностью, просто превратился в популярный интернет-мем. Всё благодаря работавшему тут же микрофону. Позже объяснили, что министр имел в виду не иностранных коллег, а совсем даже любимый «Спартак». Но фольклор пополнился его откровением.

Или ещё один показательный случай. Во время заседания Мосгордумы, где и так всё далеко не просто, помощник подошёл поговорить с председателем столичного парламента Алексеем Шапошниковым. И так, видимо, спешил поделиться своим открытием, что также не заметил «красного глазка» микрофона. И крайне нелицеприятно оценил интеллектуальный потенциал сидящих тут же депутатов, причём в терминах, которые сейчас не рекомендуется произносить ни со сцены, ни с экрана под угрозой огромного штрафа.

Ну, скажете: это ведь помощники. Так вот! Помощник краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева также в перерыве совещания понялся в президиум к шефу и сообщил ему неблагую весть. Оказывается, «Единая Россия сдохла». Так и сказал, а включенный микрофон сообщил этот его вывод всему залу. Правда, судя по всему, губернатор ему не поверил. Но злые языки утверждали, что нейтральная реакция губернатора, который тут же не осадил зарвавшегося помощника, сказалась на его столичных министерских перспективах.

Рональд Рейган Global Look Press

Впрочем, хватит о наших рассеянных политиках. Кто не помнит, как Рональд Рейган чуть не поставил мир на грань серьёзного конфликта, когда перед своим выступлением по радио решил прочистить глотку, но опять-таки не заметил, что был в эфире. И сообщил миру, что он, мол, подписал приказ, объявляющий Россию вне закона на вечные времена, и что бомбардировка начнётся через пять минут. Шутка вышла такой удачной, что у нас привели стратегические силы в состояние боеготовности. А позже ТАСС решительно осудил враждебный выпад.

А Барак Обама в ходе одной из «Восьмёрок» также в паузе совещания сильных мира сего уединился с тогда ещё президентом Дмитрием Медведевым и, не обратив внимания на микрофон, обнадежил коллегу, поведав ему, что после получения второго президентского мандата ему будет легче развивать отношения с Россией, не оглядываясь на недоброжелателей. Понятно, что после такой утечки руки у него оказались вдвойне связанными.

Так что, самое время повсюду вешать плакаты: «Не болтай, микрофон включён!» Впрочем, именно микрофон иногда открывает нам немало интересного о нравах большой политики.