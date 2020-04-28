Вирусолог: ситуация с COVID-19 в РФ стабилизируется и приближается к плато

https://static.news.ru/photo/2f094006-8902-11ea-aca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинский наук, профессор Анатолий Альтштейн сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется и приближается к плато.

Он добавил, что ожидать снижения новых случаев заражения можно уже через «пару недель», сообщает РИА Новости.

В последнюю неделю число людей, которые признаны инфицированными, немножко падает, немножко повышается. Вот последние дни неблагоприятные: 5,8 — 6,1 тысячи заболевших. Но 6 тысяч было еще 19 числа. Поэтому я думаю, что у нас идёт некоторая стабилизация, — привели слова вирусолога в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что увеличение темпов распространения коронавирусной инфекции в России связано с тем, что люди игнорируют режим самоизоляции и выходят на улицу.