Вирусолог оценил одобрение производства «Спутника V» со стороны ЕМА

Одобрение производства вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Европейского медицинского агентства (ЕМА) — положительный шаг, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн телеканалу «360». Он предположил, что и ВОЗ признает российский препарат в январе.

Конечно, это шаг в хорошую сторону. Нет никаких сомнений, что вакцину разрешат через какое-то относительно короткое время. Я думаю, что в этом месяце будет разрешение и европейское, и Всемирной организации здравоохранения. Такие шансы есть. Нет никаких оснований считать, что наша вакцина хуже, чем те вакцины, которые уже утверждены этим ведомством, — сказал Альтштейн.

Он добавил, что после признания «Спутника V» вакцина получит путь для распространения в Европе.

Ранее специалисты ЕМА дали положительное заключение по производственным стандартам и проведению клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам замдиректора центра им. Гамалеи Дениса Логунова, российская сторона не получила по этим вопросам критических замечаний.

Также стало известно, что для привитых «Спутником V» иностранцев открыл въезд Израиль. Въезжающим не нужно получать специальное разрешение.