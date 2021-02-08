Вирусолог назвал условие для начала третьей волны коронавируса в России

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить государственную программу научно-технологического развития страны. Об этом он сказал на совете по науке и образованию.

Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. При этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств, — подчеркнул глава государства. Также российский лидер...