Вирусолог назвал условие для начала третьей волны коронавируса в России

Третья волна коронавируса в России реальнее, чем может показаться. К этому может привести всеобщая расслабленность на фоне ослабления ограничений, предупредил главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев.
По его словам, спровоцировать новым всплеском заболевания грозит игнорирование необходимости использовать индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Что такое волна? Это значит усиление заражаемости. <...> С чем это может связано быть? <...> Главным образом, только с одним — с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители, — сказал Зуев в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов допустил вероятность третьей волны пандемии. По его мнению, это произойдёт, если на территорию страны проникнут новые штаммы. В частности, речь идёт о британском, южноафриканском и бразильском виде вируса.