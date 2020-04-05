Вильфанд сообщил, в каких регионах ожидаются заморозки

https://static.news.ru/photo/5633f598-77ac-11ea-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким регионам стоит готовиться к заморозкам на следующей неделе.

Заморозки будут до — 4°С. Но к четвергу все существенно изменится — там опять потеплеет, — привели слова Романа Вильфанда на портале RT.

Синоптик пояснил, что заморозки ожидаются в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, на Ставрополье, восточной части Краснодарского края, а также в Поволжье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Вильфанд объяснил «хлопья», похожие на снег, которые наблюдались в виде осадков на юге Москвы. Синоптик пояснил, что это были не осадки, а конденсированный водяной пар.