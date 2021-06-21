Вильфанд рассказал об очагах аномальной жары в России

Два очага температурной аномалии с показателями на 10 градусов выше климатической нормы занимают обширные площади на европейской и азиатской частях России. При этом в Западной Сибири температура а 4-7 градусов ниже нормы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в настоящее время страна разделена на две части. Сильная температурная аномалия наблюдается на Европейской части России, такая же находится в Дальневосточном федеральном округе, а между ними в западной части Сибири расположился очаг холода.

Два огромный очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число, на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской — больше 12 градусов, — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, два мощных циклона сейчас определяют установившуюся жаркую погоду Кроме того, сейчас — день летнего солнцестояния, когда солнце светит наиболее активно.

Вильфанд отметил, что антициклоны образовались на территорией РФ. поэтому жару смело можно признать «нашей». Аномалия сохранится до конца текущей недели.

При этом в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края в настоящее время становилась температура на 4-7 градусов ниже нормы.

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