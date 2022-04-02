Вильфанд рассказал, когда в Москву придёт потепление

Постепенное потепление в Москве начнётся с 6 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температурный фон днём будет находиться в диапазоне 6–12 градусов.

В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада, и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать тёплые воздушные массы. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным, но всё-таки температура ночью будет уже около 0 градусов, а днём — 5–6 градусов тепла, — рассказал Вильфанд.

В четверг, 7 апреля, температура ещё повысится и достигнет показателей от 6 до 11 градусов тепла. Но ещё более ощутимое тепло ждёт жителей столичного региона в пятницу, когда столбики термометров ночью будут доходить до 2–4 градусов тепла, а днем покажут от 9 до 12 градусов со знаком «плюс». При этом будут идти небольшие осадки.

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