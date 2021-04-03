Вильфанд рассказал, чем опасно майское солнце

В мае индекс ультрафиолетового излучения начнёт достигать опасных показателей. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью ТАСС специалист
Вильфанд уточнил, что наиболее опасный ультрафиолет возникает в тот момент, когда солнце стоит высоко в небе. В апреле же светило ещё не представляет опасности, в нём мало ультрафиолета, при этом оно дарит хороший загар.
Ранее Роман Вильфанд предупредил о том, что регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья могут пострадать от засухи летом.