Вильфанд рассказал, чем опасно майское солнце

https://static.news.ru/photo/383fb618-b5c7-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае индекс ультрафиолетового излучения начнёт достигать опасных показателей. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью ТАСС специалист рассказал , что именно с этого времени начнут поступать прогнозы об «опасном солнце», которые призваны предупредить россиян об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами, не имея при этом дополнительной защиты кожи и глаз.

Вильфанд уточнил, что наиболее опасный ультрафиолет возникает в тот момент, когда солнце стоит высоко в небе. В апреле же светило ещё не представляет опасности, в нём мало ультрафиолета, при этом оно дарит хороший загар.

Ранее Роман Вильфанд предупредил о том, что регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья могут пострадать от засухи летом.