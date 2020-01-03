https://static.news.ru/photo/c20c06be-2ef2-11ea-85dd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Батурин Фото: ITAR-TASS

Представители вдовы Юрия Лужкова Елены Батуриной назвали рейдерством попытки её брата Виктора Батурина оспорить их старые сделки, заручившись кредиторской поддержкой инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1. Права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционной группе, по словам её представителей, от крупнейшего кредитора Батурина — кипрской компании Sarrio Investments Ltd, которая была признана банкротом в 2016 году.

Изучив все подробности деятельности Виктора Батурина, включая решения многочисленных судов, инициированных им, можно заявить, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25% акций АО «Интеко», заявили представители А1 РБК.

Напомним, в конце декабря президент Inteco Management Елена Батурина стала фигурантом уголовного дела о клевете, которое было возбуждено в рамках дела о банкротстве Виктора Батурина. Из-за неявок в суд богатейшая россиянка была объявлена в розыск.

Представитель Батуриной тогда заявил о том, что постановление о розыске — «это очередной этап рейдерской атаки на госпожу Батурину со стороны структур А1 Михаила Фридмана».

Батурин проиграл все возможные суды, но, исчерпав законные методы, обратился к рейдерам из А1, рассчитывая на их ресурс, — заявил руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков.

А1 свою причастность к делу опровергла.

Ранее NEWS.ru писал, что у вдовы Лужкова отобрали многомиллионный бизнес.