Видеообращения экс-схимонаха Сергия запретили к распространению в России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Верхнепышминский районный суд Свердловской области признал YouTube-канал помощника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева и размещенные там материалы запрещенными к распространению в России. Соответствующий иск ранее подал прокурор Верхней Пышмы. Об этом сообщает ТАСС.

Требования административного истца удовлетворить. Признать информацию и канал пользователя на видеохостинге запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — говорится в решении суда.

По данным агентства, в настоящее время все видеоролики удалены, а сам канал заблокирован.

Суд рассматривал девять записей, опубликованных на указанном YouTube-канале. Признано, что они содержат признаки возбуждения ненависти к евреям, католикам, иудеям, призывы игнорировать режим самоизоляции, оскорбительные высказывания о деятельности и личности президента РФ и многое другое.

Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Сторонники схимонаха попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Его обвинили по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (часть 3 статьи 148 УК).

Сергий также был лишен сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучен от церкви.

В ноябре 2021 года суд признал его виновным в склонении к самоубийству, в самоуправстве и нарушении свободы совести и приговорил к трем с половиной годам колонии.

В январе 2023 года суд признал Романова виновным по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии в составе организованной группы». Экс-схиигумен был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы, но путем частичного сложения наказаний общий срок составил семь лет колонии.