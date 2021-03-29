Весной в российскую армию призовут почти 135 тысяч человек

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в армию весной 2021 года 134 650 человек. Весенний призыв на военную службу пройдёт в России с 1 апреля по 15 июля.

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу в количестве 134 650 человек, — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Этим же указом регламентируется увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта. Изменения вносятся в ст. 21.1 — 21.7 КоАП РФ. В частности, неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учёт или снятие с учёта, уклонение от внесения изменений в документы учёта повлечёт штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей).

Руководителям организаций и другим должностным лицам, ответственным за военно-учётную работу, за непредоставление в военкомат списков подлежащих постановке на воинский учёт граждан будет грозить штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 300 рублей до 1 тыс. рублей).