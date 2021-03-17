Штрафы для «уклонистов» от армии повысят в несколько раз

https://static.news.ru/photo/2e3f453e-8718-11eb-85c9-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий административные штрафы за нарушения в сфере воинского учёта. Изменения вносятся в ст. 21.1 — 21.7 КоАП РФ.

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, в установленные сроки в военкомат, в том числе по повестке, без уважительной причины, неявка на постановку на воинский учёт или снятие с учёта, уклонение от внесения изменений в документы учёта повлечёт штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей (сейчас от 100 до 500 рублей), — сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии. Кроме того, с 500 рублей до 5 тыс. рублей повышается штраф «за умышленную порчу или уничтожение» военного билета, заменяющей его справки, а также «их небрежное хранение».

Руководителям организаций и другим должностным лицам, ответственных за военно-учётную работу, за непредоставление в военкомат списков подлежащих постановке на воинский учёт граждан будет грозить штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 300 рублей до 1 тыс. рублей).

Как писал NEWS.ru, призывники, которые имеют право на отсрочку не по состоянию здоровья, будут получать её без прохождения медосмотра. Законопроект по этому вопросу принят в первом чтении Госдумой. Новшество позволит снизить количество случаев освидетельствования на 50% от количества призывников, подлежащих призыву. Также документ позволит повысить эффективность медицинской проверки тех россиян, у кого нет отсрочек от службы в армии.

На сегодня медосмотр проходят все без исключения призывники. Это касается и тех, кому отсрочка предоставлена по другим обстоятельствам. Это могут быть семейное положение или учёба в вузе. Им предоставят возможность проходить медкомиссию по заявлению.