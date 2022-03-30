Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам (ТС). Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда, сообщает ТАСС. Представитель Генеральной прокуратуры заявил, что электросамокаты можно относить к ТС из-за их высокой скорости передвижения.

Отказать в удовлетворении иска, — передаёт агентство со ссылкой на карточку дела, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД.

Истец в обосновании своих требований заявил, что транспортными средствами являются те виды средств передвижения, для управления которыми нужно иметь водительское удостоверение, сообщает агентство.

Представитель Генпрокуратуры, выступивший ответчиком, напомнил, что закон не может предоставить полный список всех транспортных средств, но позволяет включить в него электросамокаты ввиду их скорости передвижения.

Замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Владимир Кузин в декабре прошлого года выразил надежду, что ведомство сможет установить статус средств индивидуальной мобильности, в число которых также входят электросамокаты, к весне-лету следующего года.

Ранее сообщалось, что изменения, касающиеся электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), предложили внести в правила дорожного движения (ПДД) МВД России и Министерство транспорта. Такие данные следуют из проекта постановления правительства РФ. Согласно информации документа, максимальную скорость для СИМ предполагается ограничить 25 км/ч. Также предлагается ограничить вес самоката и ввести возрастные ограничения. При этом самокатчикам будет запрещено обгонять транспортные средства с левой стороны. Также водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.