Вакцину «Вектора» от коронавируса зарегистрируют до 15 октября

https://static.news.ru/photo/8c58daac-fcb4-11ea-a5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency/Global Look Press

Завершить процедуру регистрации вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», планируется к 15 октября. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Препарат характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. Он не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

Промышленный выпуск вакцины будет осуществляться на производственной площадке научного центра.

Разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» получил 24 июля. Первый из них был привит уже спустя три дня. Заключительная группа из 20 человек, участвовавших в исследованиях, была выписана из стационара 8 сентября.

Завершение клинических испытаний ожидается 30 сентября. Затем начнётся этап пострегистрационных исследований с участием добровольцев старше 60 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти перспективных вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний. Среди них оказался и первый такой препарат «Спутник V», созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.