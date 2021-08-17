В Wildberries отреагировали на претензии Visa и Mastercard

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Сдавшая единый госэкзамен восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это следует из приказа о зачислении.

В опубликованном на сайте центральной приёмной комиссии МГУ приказа о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой не указано. Приёмная кампания в российские вузы завершилась 17 августа. В этот день...