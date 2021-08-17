В Wildberries отреагировали на претензии Visa и Mastercard
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:51, 18 августа 2021
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
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Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries не получал никаких предложений от международных платёжных систем Visa и Mastercard. При этом в компании приветствуют готовность компаний к переговорам о комиссиях при обработке транзакций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ретейлера.
В Wildberries приветствуют готовность Mastercard и Visa к переговорам, но пока не получали от них соответствующих предложений, — сообщил представитель компании.
Ранее международная платёжная система Visa раскритиковала решение российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров её картами.
Во вторник, 17 августа, онлайн-ретейлер сообщил о предоставлении скидок при оплате товаров с помощью российских платёжных систем. Скидки будут доступны при оплате картой «Мир», при использовании Системы быстрых платежей и SberPay, которые позволяют достичь более низких комиссий при обработке транзакций.